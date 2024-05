Tennis - Iga Swiatek dà una spiegazione sui tanti infortuni nel circuito maschile

(Di martedì 7 maggio 2024) Quest’oggi ha preso il via, con i primi match del tabellone principale femminile, l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico l’atmosfera è sempre speciale, ma inevitabilmente l’entusiasmo degli appassionati è stato smorzato daglieccellenti delle ultime settimane. Il riferimento è soprattutto allo spagnolo Carlos Alcaraz e a Jannik Sinner. L’iberico, tornato a giocare a Madrid dopo aver saltato gli appuntamenti di Montecarlo e di Barcellona per problemi al braccio destro, ha subìto la classica ricaduta e quindi niente Roma. Situazione complicata anche per Sinner, costretto al ritiro a Madrid per problemi all’anca prima di affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime e poi al doloroso forfait nell’evento davanti al pubblico di casa. Questioneche tiene banco, visti gli abbandoni sulla terra rossa spagnola anche ...

“Provo molte emozioni. Sono molto orgogliosa di me stessa e felice. Il tie-break è stato pazzo: non c’era tempo di pensare a un punto che bisogna già giocare quello seguente. Ho provato a concentrarmi, ma era folle“. Così Iga Swiatek in conferenza ...

