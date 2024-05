TAC o Tomografo - nuova frontiera dell’Asl Napoli 2 Nord Come Funziona?

Medicina nucleare, inaugurata la nuova SPET/TC al Policlinico di Palermo - Medicina nucleare, inaugurata la nuova SPET/TC al Policlinico di Palermo - un tomografo ibrido di ultima generazione che esegue scintigrafie ad alta risoluzione con possibilità di eseguire contemporaneamente una TAC. Con la nuova apparecchiatura l’Azienda ospedaliera ...

Medicina nucleare, al Policlinico di Palermo inaugurata la nuova SPET/TC: una sala con colori e immagini per il comfort dei pazienti - Medicina nucleare, al Policlinico di Palermo inaugurata la nuova SPET/TC: una sala con colori e immagini per il comfort dei pazienti - La SPET/TC serve a mappare numerosi processi fisiologici e fisiopatologici in tutto il corpo, basandosi sulla bio - distribuzione del radio-tracciante nel tempo associato a una localizzazione di preci ...

Policlinico di Palermo, inaugurata la nuova Spet-Tc: una sala con colori e immagini per il comfort dei pazienti - Policlinico di Palermo, inaugurata la nuova Spet-Tc: una sala con colori e immagini per il comfort dei pazienti - Il rinnovo tecnologico dell'unità operativa di Medicina nucleare del Policlinico di Palermo si arricchisce con una Spet-Tc, un tomografo ibrido di ultima generazione che esegue scintigrafie ad alta ri ...