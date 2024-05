Sostenibilità - Luglini Leonardo | Nostro piano guidato dai dat - fondamentale coinvolgere fornitori

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 7 maggio 2024) Così Raffaella, Chief Sustainability Officer dinel suo intervento al convegno 'Come rendere concreta la' in corso al Palazzo dell'Informazione a Roma. "In occasione della definizione dell'ultimoindustriale e strategico 2024-28 è stato definito anche undi, presentato a marzo a tutta la platea degli stakeholders. Noi abbiamo un