Smart working - Saviano Inps Milano | Produttività costante ed elevata

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "L'impatto dello Smart working mostra in maniera evidente un andamento produttivo che resta costante su valori molto elevati. È interessante il confronto con il 2019, anno zero per lavoro da remoto e gli anni seguenti. Senza lavoro a distanza, con un target obiettivo di 124, raggiungeva un valore di produttività pari a 135,55. Con una presenza di Smart working, nel 2023, al 41%, il valore è a 137,92 di produttività, ampiamente sopra la soglia che era stata richiesta dall'amministrazione. Questo ci porta a capire che gli impatti del lavoro prescindono dalla presenza fisica all'interno degli uffici e sono anzi più legati a leve motivazionali". Così Mauro Saviano, direttore coordinamento metropolitano Inps Milano.

