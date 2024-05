Sinner - a Roma giovani tifosi in delirio | autografi e scene da rockstar

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Lui ha i capelli come il cantante dei Simply Red, ma leche si scatenano quando c’è in giro Janniksomigliano di più a quelle dei Duran Duran. Peccato che la maggior parte dei ragazzini che ieri hanno dato l’assalto agli stand degli sponsor di, dove Jannik è passato per firmaree fare selfie, non sappia di che cosa stiamo parlando, a livello di produzione artistica. Ma si possono fidare: levicine a un’isteria collettiva che abbiamo visto da vicino al Foro Italico in un tranquillo giorno nel quale, infortunato, neanche poteva giocare, ricordano l'assalto delle fans alle band storiche della musica rock. Erano un migliaio i suoia spingere sulle transenne per vederlo da vicino, ...

