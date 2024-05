Serie A 2023 2024 - ascolti Dazn trentacinquesima giornata | Roma-Juventus la partita più vista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Gliper ladel campionato di. Un fine settimana del massimo campionato calcistico italiano che ci ha regalato risultati interessanti in chiave salvezza, con una lotta ancora tutta da vivere nel corso delle ultime settimane. Così come è ancora tutto in ballo per l’Europa che conta, con l’Atalanta che mette a segno il sorpasso sulla. Proprio la sfida dei giallorossi contro laall’Olimpico è stata quella piùsuin questo trentacinquesimo turno con quasi un milione e mezzo di spettatori....