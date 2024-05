Il cedimento di un pannello per sostenere uno scavo in cantiere è costato la vita di Tafa Perparim, 57 anni, operaio di origini albanesi residente a Martinengo . La disgrazia è avvenuta giovedì 11 aprile verso le 15 in via Grazia Deledda alla ...

Mentre a Brescia era in corso la manifestazione organizzata da Cgil e Uil nel giorno di sciopero indetto per chiedere più sicurezza sul lavoro, ieri c’è stato un altro morto in un cantiere di Piacenza, in via Deledda, nel rione Besurica. Un ...

Sei operai muoiono nel crollo di un edificio in costruzione in Sudafrica, 47 intrappolati - Sei operai muoiono nel crollo di un edificio in costruzione in Sudafrica, 47 intrappolati - Sei operai sono morti nel crollo di un edificio in costruzione a George, lungo la costa del Sudafrica, mentre altri 47 sono intrappolati tra le macerie, secondo un bilancio fornito dalle autorità il 7 ...

Strage di Casteldaccia, come sono morti gli operai: «Hanno perso la vita calandosi uno dietro l'altro nel tombino». La dinamica choc - Strage di Casteldaccia, come sono morti gli operai: «Hanno perso la vita calandosi uno dietro l'altro nel tombino». La dinamica choc - Quattro vittime sono operai della Quadrifoglio di Partinico, tra di loro figurerebbe anche il titolare della ditta; il quinto è un lavoratore interinale dell'Amap. «Escluso qualsiasi cedimento o ...

Lavori in cava senza autorizzazione, sequestrata area in Salento - Lavori in cava senza autorizzazione, sequestrata area in Salento - Militari del nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Lecce hanno sequestrato a Melpignano cinque ettari di una vasta area di cava, per cui l’autorizzazione allo sfruttamento era scaduta da a ...