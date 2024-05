Scelta consapevole del percorso universitario | la nuova edizione del progetto Me Mo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Pisa, 6 maggio 2024 – Meravigliare. Esplorare. Motivare. Orientare. Attorno a questi quattro concetti chiave, prende il via ladel tirocinio residenziale delMe.Mo. (Merito e Mobilità Sociale), promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna da martedì 7 a giovedì 9 maggio e rivolto a 120 studentesse e studenti al quarto anno delle scuole superiori, selezionati in base al merito e alla provenienza da contesti di possibile fragilità economica e sociale. L’obiettivo di Me.Mo., programma completamente gratuito di orientamento nato nel 2013, finanziato attraverso risorse del PNRR e sostenuto dalla Fondazione Il Talento all’Opera Onlus e dalla Fondazione Bernardo Villa Gicaber Onlus, è quello di sostenere studentesse e studenti di merito provenienti da contesti socio-economici fragili (first generation student) verso ...