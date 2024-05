Sardegna | Cala Mariolu è la spiaggia più bella d’Europa - seconda nella classifica mondiale

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024 Al diciannovesimo posto c’è ladiGoritzè, tra le 50 più belle del mondo.costa di Baunei, in Ogliastra, è lapiùed è al secondo posto tra le spiagge più belle del mondo. A certificarlo è il prestigioso sito americano words50beaches.com chesua pagina assicura che “la lista delle spiagge più belle da noi stilata per il 2024 – si legge – è nata al culmine degli innumerevoli giorni trascorsi dai nostri giudici che, in giro per il pianeta, hanno avuto la possibilità di ammirare le più belle spiagge del nostro pianeta. Speriamo che la nostra– concludono – possa servire a qualsiasi cittadino del mondo a pianificare ...

Tangenti e corruzione: ecco le carte che hanno portato agli arresti di Toti, Spinelli e Signorini - Tangenti e corruzione: ecco le carte che hanno portato agli arresti di Toti, Spinelli e Signorini - Nei faldoni dell'inchiesta tutti i "regali" dell'imprenditore portuale all'allora numero uno dell'Authority. Un posto che gli fu assicurato proprio dal governatore ligure ...

Scontro frontale tra auto e moto: uno dei conducenti trasportato in ospedale ad Olbia - Scontro frontale tra auto e moto: uno dei conducenti trasportato in ospedale ad Olbia - Siniscola. La squadra 9A del Distaccamento di Siniscola è intervenuta alle ore 12:45 per un incidente stradale nella via Livorno a Siniscola ...