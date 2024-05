Salute - per ripresa post coda influenzale ' cibo san - buon sonno e no pigrizia'

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - La '' delle sindromi influenzali in queste ultime settimane ha colpito duro mettendo molti italiani a letto. E i tipici strascichiinfluenzali si sono spesso sommati agli effetti del cambio di stagione, acuendo il senso di stanchezza e fatica. Per la"non c'è una bacchetta magica. Serve ricalibrare gli stili di vita: alimentazione sana,, movimento, mai scordarsi di bere e anche vita sociale". A dettare la 'ricetta' è Giorgio Sesti, ordinario di Medicina interna all'università Sapienza di Roma e presidente della Società italiana di medicina interna (Simi). Il primo consiglio è quello di adottare "una corretta alimentazione, quindi mangiare in maniera equilibrata, non saltare i pasti, non esagerare ovviamente con bevande ...

