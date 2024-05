Roadshow 2024 per l’internazionalizzazione d’impresa | un evento aperto a tutte le imprese lombarde

(Di martedì 7 maggio 2024) In un mondo sempre più interconnesso, l’espansione oltre i confini nazionali è diventata una tappa cruciale per il successo e la sostenibilità delle aziende. È con questo spirito che Confapi, in collaborazione con Simest, presenta con orgoglio il progetto ‘’, un’iniziativa dedicata a guidare leitaliane nel complesso ma affascinante percorso del. L’gratuito, che si terrà il 16 maggio dalle 16 alle 18 nella sede del Banco BPM a Bergamo (Largo Porta Nuova, 2), si propone di essere un faro perle aziendeche desiderano esplorare nuove opportunità oltre i confini nazionali. Sia che siate già attivi all’estero e vogliate ampliare il vostro raggio d’azione, sia che siate agli inizi di questo emozionante ...

