Ritorna la festa in onore della Madonna di Campiglione | in diretta su Capri Event Canale 95

AGI - Parte la festa a Cesena . I bianconeri di Mimmo Toscano sono promossi in serie B con quattro giornate di anticipo: decisiva la vittoria per 1-0 sul Pescara per blindare aritmeticamente il primo posto nel girone B di serie C. Il Cesena mancava ...

L’Azalea della Ricerca, un fiore contro il cancro in occasione della Festa della Mamma - L’Azalea della Ricerca, un fiore contro il cancro in occasione della festa della Mamma - Il 12 maggio ritorna l'importante iniziativa di Fondazione AIRC con l'obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sulla ricerca contro i tumori femminili ...

Festa della mamma: Fondazione Artemisia offre alle donne il PAP test gratuito - festa della mamma: Fondazione Artemisia offre alle donne il PAP test gratuito - Mariastella Giorlandino con la Fondazione Artemisia ed Elisa Interlandi, per la festa della mamma, invitano le donne dai 45 anni di età ad eseguire PAP Test gratuiti presso tutte le ...

Rilanciato il finto regalo Esselunga: non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma - Rilanciato il finto regalo Esselunga: non esiste la carta regalo da 500 per la festa della Mamma - Pare sia stato nuovamente rilanciato il finto regalo Esselunga, ma oggi non esiste la carta regalo da 500 per la festa della Mamma in Italia ...