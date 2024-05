Rapito - Bellocchio torna a battere sui temi prediletti e a 80 anni lo fa meglio

(Di martedì 7 maggio 2024)Sky Drama, ore 21. Con Barbara Ronchi, Paolo Pierobon e Fabrizio Gifuni. Regia di Marco. Produzione Italia 2003. Durata: 2 ore LA TRAMA Nel 1858 a Bologna un ragazzo ebreo viene tolto alla famiglia dalla guardie del Papa (l'Emilia Romagna era ancora stato pontificio) e portato in Vaticano. La ragione: il piccolo all'insaputa dei genitori è stato battezzato da una balia bigotta. Ora lo stato papalino pretende che sia educato nella religione cattolica. I genitori muovono mare e monti per avere indietro il ragazzo. Costui però si affeziona alla dorata condizione di figlio prediletto del pontefice. PERCHÈ VEDERLO Perchésuidi sempre (l'educazione cattolica, il "peso", da sempre della Chiesa romana sulla vita ...

Su Amazon è attualmente disponibile, in offerta, Rapito , il nuovo film di Marco Bellocchio in versione 4K (Bd 4K + Bd Hd). Fra i film di maggior impatto, di recente uscita, troviamo sicuramente Rapito ; le attuali candidature al David di Donatello ...

David di Donatello, il cinema italiano ritrova la sua via - David di Donatello, il cinema italiano ritrova la sua via - Pluripremiato Io Capitano di Garrone, seguito dalla Cortellesi, da Elio Germano, Michele Riondino e Marco bellocchio. Storie di vita, di ieri e di oggi.

David di Donatello 2024: chi ha vinto (e chi no) agli Oscar italiani - David di Donatello 2024: chi ha vinto (e chi no) agli Oscar italiani - David di Donatello 2024: il recap della serata degli Oscar italiani. Da Matteo Garrone a Paola Cortellesi a Diodato, ecco chi ha vinto ...

Festival Cinema Made in Italy a Stoccolma, inaugura "Rapito" - Festival Cinema Made in Italy a Stoccolma, inaugura "rapito" - L'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma, in collaborazione con Cinecittà, l'Ambasciata d'Italia in Svezia e l'ICE, presenta la quinta edizione in Svezia del festival Cinema Made in Italy, che si t ...