Questo non è un manifestante pro Hamas strattonato dalla madre

(Di martedì 7 maggio 2024) Il 2 maggio 2024 è stato condiviso su X il video di una scena girata tra strade di una città, in cui una donna strattona e picchia in testa una persona vestita di nero e con il passamontagna a coprirgli il volto. Secondo chi lo ha condiviso, il filmato mostra la reazione di una«quando trova suo figlio tra i manifestanti pro #che lanciavano pietre e aggredivano la polizia… invece di essere a lezione». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra quanto descritto nel post oggetto di analisi e non è stato girato a maggio 2024. Come riportato da diverse testate statunitensi, la scena risale al 28 aprile 2015, quando a Baltimora, negli Stati Uniti, una, Toya Graham, ha riconosciuto il proprio figlio sospettato di aver lanciato delle pietre contro la ...

700 atleti dell'ASD Tor Sapienza non hanno più una casa. Sgomberato l'impianto di via degli Alberini - 700 atleti dell'ASD Tor Sapienza non hanno più una casa. Sgomberato l'impianto di via degli Alberini - La polizia locale è intervenuta nella mattina di martedì 7 maggio chiudendo tutti gli accessi alla struttura e predisponendo dei pattugliamenti nell'area ...

Ancora in gravissime condizioni l'operaio ferito nella tragedia di Casteldaccia - Ancora in gravissime condizioni l'operaio ferito nella tragedia di Casteldaccia - L'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Palermo. E' intubato e al momento è in coma farmacologico. Oggi è il giorno dello sciopero. "Faremo una grande mobilitazione - ha detto ...

Raccolta differenziata delle bevande in tetra pak: i cartoni vanno nella plastica - Raccolta differenziata delle bevande in tetra pak: i cartoni vanno nella plastica - Presentata a Firenze la campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sul conferimento di questi imballaggi nei comuni delle province di Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, ...