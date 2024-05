Promozione Passarini esonerato | Volevano impormi la formazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "Le strade tra il Matelica e mistersi dividono. Già da diverso tempo la società e il tecnico avevano visioni diverse sulla gestione della squadra. Pertanto alla luce dell’ennesima divergenza la società ha deciso di esonerare il mister e il secondo allenatore prima dell’inizio della partita valida per il titolo regionale di. La società ringraziae Corradini per il lavoro svolto". Questa la nota del Matelica dopo l’esonero di Paolo, arrivato poco prima della gara contro il Fabriano Cerreto, poi vinta ai rigori dalla squadra biancorossa. Ma cosa è successo nel prepartita? "Come sempre, prima di ogni incontro, ho fatto la– spiega lo stesso allenatore –, però mi è stato chiesto di cambiarla. Io non l’ho fatto. Questa è la verità. La conoscIamo io e ...