Premierato - P Chigi | instabilità governi indebolisce Paese

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (askanews) – “L’deiuna nazione nelle relazioni internazionali e in economia” e “in una effettiva democrazia è necessario che al mandato degli elettori corrisponda una legislatura stabile, dove il programma che ha ottenuto la fiducia degli elettori trovi piena attuazione”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo, in vista dell’incontro previsto domani alle 17 alla Camera sul tema ‘La Costituzione di tutti. Dialogo sul’. I lavori saranno conclusi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

