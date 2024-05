Play the Games Special Olympics Italia 2024 - presentata la sesta edizione | 14 le discipline sportive

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono stati presentati quest’oggi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ithe. Strutturati in più appuntamenti e dislocati in diverse regioni, ithe– giunti alla VI°– assumono a tutti gli effetti il valore dei Giochi Nazionali Estivi. Presenti nel programma quattordiciin ventitré giorni di gare con sette grandi eventi. La Conferenza – moderata dal direttore di Rai Sport, Iacopo Volpi – ha visto la partecipazione di Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità: “è riuscita a cambiare le regole del gioco, perché oggi non parliamo ...

In data odierna Marvel Games ha pubblicato sulle proprie pagine social un post in cui invita a prepararsi per un’importante rivelazione, probabilmente relativa ad un nuovo videogioco, domani 27 marzo alle 16:00 CET. Secondo diverse fonti NetEase ...

La Casa delle idee ha appena annunciato ufficialmente Marvel Rivals con un trailer gameplay dedicato, presentando il nuovo gioco gratuito in arrivo nel corso dei prossimi mesi su PC attraverso Steam. Come possiamo vedere dal video in questione, il ...

Play 2024 – DV Games e Ghenos Games si spostano a Play 2024 : Festival del Gioco, una delle fiere più importanti del gioco da tavolo in Italia. Dal 17 al 19 maggio, lo staff in maglietta azzurra accoglierà i giocatori di tutta Italia allo stand A67, ...

Disabilità. Special Olympics presenta ‘Play the Games’, contro indifferenza e bullismo - Disabilità. Special Olympics presenta ‘play the games’, contro indifferenza e bullismo - "Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze", è il giuramento dell'atleta Special Olympics ...

League of Legends – Mid-Season Invitational 2024 Play-In Part 1 - League of Legends – Mid-Season Invitational 2024 play-In Part 1 - Analizziamo le prime tre giornate dei pla-in del Mid-Season Invitational 2024, il 2° evento internazionale più importante di League of Legends ...

Android REGALA app e giochi: 8 titoli sono gratis sul Play Store - Android REGALA app e giochi: 8 titoli sono gratis sul play Store - Con l'arrivo di tante novità il sistema operativo Android è diventato sempre di più un'attrattiva per gli utenti. Le persone stanno riuscendo infatti a capir ...