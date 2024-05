Paura in piscina a Milano | intossicati 28 bambini di una scuola dell’infanzia durante un saggio di nuoto

Tre persone sono state arrestate per aver aggredito un tabaccaio in pieno centro a Milano . Gli hanno anche rubato un orologio da 50mila euro. Il racconto della vittima: "Non penso di perdonarli".Continua a leggere

Paura in piazzale Oberdan, molesta passanti e minaccia coppia con un punteruolo alla gola: arrestato 19enne somalo - paura in piazzale Oberdan, molesta passanti e minaccia coppia con un punteruolo alla gola: arrestato 19enne somalo - E’ successo in pieno pomeriggio a milano quando la zona era particolarmente affollata. Il giovane ha iniziato a infastidire pesantemente due fidanzati, urlando “datemi i soldi” e cercando di toccare l ...

Intossicati 28 bambini in una piscina a Milano: hanno inalato vapori. Tre bimbi e un adulto in ospedale - Intossicati 28 bambini in una piscina a milano: hanno inalato vapori. Tre bimbi e un adulto in ospedale - Via Procaccini, i piccoli hanno un’età compresa fra 3 e 5 anni. I vigili del fuoco stanno effettuando la bonifica per individuare le cause dell'intossicazione ...

