Paola Ferrari contro Elodie | Se vuoi mettiti in tanga - ma non usare la scusa della libertà | VIDEO

Paola Ferrari contro Elodie: “Non usare la scusa della libertà” - Paola ferrari contro elodie: “Non usare la scusa della libertà” - Paola ferrari attacca nuovamente elodie: la giornalista e conduttrice, infatti, ha criticato la cantante nel corso de La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La ...

Paola Ferrari critica Elodie per il look: "Se vuoi metterti in tanga, sei libera di farlo. Ma non usare quella scusa per vendere" - Paola ferrari critica elodie per il look: "Se vuoi metterti in tanga, sei libera di farlo. Ma non usare quella scusa per vendere" - La giornalista e conduttrice 63enne non recede dalle sue posizioni prese già in passato A La Volta Buona spiega cosa pensa dell’artista romana… Leggi ...

Diletta Leotta sposa Karius a giugno: le pubblicazioni di matrimonio svelano tutto - Diletta Leotta sposa Karius a giugno: le pubblicazioni di matrimonio svelano tutto - Alla presenza di 160 invitati, tra cui molti volti noti come la cantante elodie che secondo alcune indiscrezioni sarà la testimone di nozze della sposa insieme a Barbara Berlusconi. "Mi commuove ...