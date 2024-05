Operai morti -sciopero di 4 ore e sit-in

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 7 maggio 2024) 10.10 Oltre a non avere maschere con filtro, come rilevato dai VvF che ieri hanno recuperato i cadaveri,i 5trovatinel solaio e nella vasca della rete fognaria a Casteldaccia (Palermo) sarebbero stati sprovvisti di tutti gli altri dispositivi di sicurezza obbligatori per legge quando si agisce in ambienti confinati. Interrogati direttore dei lavori e responsabile sicurezza. Intanto,tutte le sigle sindacali si sono riunite presso la prefettura di Palermo per chiedere un confronto con il prefetto.di 4 ore e sit-in.