Notizie frutto di reato - Costa ritira gli emendamenti

(Di martedì 7 maggio 2024) "Purtroppo il dibattito mediatico" sugliriguardanti il carcere per la pubblicazione di informazioni di provenienza illecita è diventato "parziale e strumentale" e "confonde il diritto di cronaca con un'immunità a 360 gradi, che trascura il bilanciamento tra principi costituzionali". Lo sottolinea il deputato di Az Enricoa proposito delle sue proposte di modifica al ddl sulla cybersicurezza.fa sapere che perciò ritirerà glida lui presentati per evitarne una bocciatura. "Ritengo a questo punto di accontentarmi di aver sollevato un dibattito interessante che potrà essere ripreso anche in aula".

Maggioranza senza programmi per le Europee. Avanti però con le riforme, una per ciascun partito - I tempi di realizzazione sono assai incerti. E non si parla dei problemi veri. Domani l'esordio in aula al Senato del premierato (Fdi) che dovrà alla fine affrontare il referendum. In aula alla Camera ...

RIFORMA PENSIONI 2024/ Pronto il ritorno del contratto di espansione (ultime notizie 7 maggio) - Riforma pensioni 2024, con un emendamento al ddl lavoro presentato alla Camera potrebbe ritornare il contratto di espansione ...

Campania, Avvocatura. Nappi (Lega): "Tutti per uno e De Luca per tutti" - È bastato il voto del solo presidente della Campania per decidere il destino di un emendamento. È il caso di dirlo ... capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. Scisciano notizie è ...