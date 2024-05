Napoli | Kvara ritorna in campo - ancora out Raspadori e Zielinski

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo il pareggio di Udine, ilad allenarsi a Castel Volturno. Si pensa già al Bologna, uno scontro diretto che poteva valere tanto per ilin ottica Europa. Dopo i recenti risultati però le speranze sono minime. La squadra pensa a chiudere la stagione nel migliore dei modi possibili. Il report dell’allenamento.ad allenarsi in. Lo scorso allenamento aveva svolto solo lavoro personalizzato in palestra. L’allenamento delIl report: “Dopo la gara a Udine, ilha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la seduta ...

In casa Napoli da diverso tempo si presta particolare attenzione ai giovani talenti da reclutare e far crescere a livello professionale. Questa volta la nuova stella di proprietà dei partenopei è in forza all’Avellino e sta facendo faville in ...

TMW - Il Napoli torna su Sudakov, ma lo Shakhtar chiede 70 milioni di euro, su di lui anche Juventus e quattro big di Premier League - TMW - Il napoli torna su Sudakov, ma lo Shakhtar chiede 70 milioni di euro, su di lui anche Juventus e quattro big di Premier League - Dopo aver già speso fiumi di milioni di euro per Mudryk nel mercato invernale del 2023, il Chelsea torna a guardare allo Shakhtar Donetsk e a uno dei pezzi pregiati nella compagine ucraina. Si tratta ...

ZANOLI - L'agente: "In estate ritorna a Napoli, ma credo che andrà via per giocare di più" - ZANOLI - L'agente: "In estate ritorna a napoli, ma credo che andrà via per giocare di più" - Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli, terzino della Salernitana in prestito dal napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del 'Gran Galà del calcio': Zanoli rientrerà alla base "R ...