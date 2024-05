Napoli - Bruscolotti | Avere più rispetto verso i tifosi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) L’ex difensore e capitano delGiuseppeè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Dopo l’errore di ieri di Ostigard dovrei dire usare parole molto pesanti, ma evito per. Sto dicendo dall’inizio del campionato che questa difesa non aveva futuro e che c’erano errori madornali”. Sembra che i giocatori delstiano facendo di tutto… “A tre giornate dal termine continuano a permanere questi errori. Francamente vedere certe cose non è possibile. Il calcio è applicazione, concentrazione. Sembra stiano facendo di tutto per non andare in Europa con punti persi malamente nei finali di partita. Potevamo ancora competere per la Champions. Errori concettuali che Calzona potrebbe addestrare ad evitare? Queste distrazioni sono ...