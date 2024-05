Michelle Hunziker - nuovo amore in vista?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 7 maggio 2024) Nuovi rumor circolano riguardo alla vita amorosa di. Recentemente è stata segnalata in dolce compagnia, ma non in quella di Alessandro Carollo, che fino ad ora è stato considerato il suo compagno ufficiale. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, esperta di gossip, attraverso le sue stories su Instagram, un utente anonimo ha segnalato L'articolo