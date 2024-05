Meglio orso che femminista

Mentre corre sulle strade del Tour of the Alps, Geraint Thomas , il gallese del team INEOS Grenadiers pensa a come potersi prendere la scena nel Giro d’Italia 2024: il suo obiettivo dichiarato per la prima parte della stagione. Intervistato dal ...

Breve, ma intenso. Lo si potrebbe rappresentare con queste poche parole il Tour of the Alps 2024. La corsa, una volta nota come Giro del Trentino, proporrà cinque tappe in cui si salirà e tanto. Per questo il chilometraggio non eccessivo delle ...