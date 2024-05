Marcus & Martinus all’Eurovision 2024 - chi è il duo della Svezia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024) Finalista di diritto a questa edizione dell’Eurovision Song Contestin quanto Paese ospitante, laè pronta per portare sul palcoMalmö Arena, il duo di gemelli che già da tempo ha un enorme successo nazionale e non solo. Una scelta ottima seppur inconsueta, considerando che i cantanti sono di origine norvegese. Scopriamo qualcosa in più su di loro. Chi sono, conosciuti anche come gli M;M, sono un duo musicale norvegese che ha iniziato la carriera nel 2012. I due sono gemelli,Gunnarsen, e sono originari di Trofors, città in cui ...