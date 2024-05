Maccarese - dal 9 maggio disciplina di traffico provvisoria | ecco dove

(Di martedì 7 maggio 2024) Fiumicino, 7- A seguito di un sopralluogo tecnico presso la Scuola dell’infanzia e primaria “Marchiafava”, in viale di Castel San Giorgio, 232, da parte degli Uffici dell’Area LL.PP. e Manutenzione Urbana, per la valutazione delle alberature presenti nelle aree esterne scolastiche, è emersa la necessità di abbattimento di n. 5 alberature e di potature. Per consentire i predetti lavori si rende necessario provvedere al posizionamento della segnaletica di divieto di fermata e di restringimento della carreggiata nei seguenti tratti stradali, dal giorno 09/05/2024 fino a fine lavori, dalle ore 07:30 fino alle ore 16:30: Viale di Castel San Giorgio, nel tratto compreso il perimetro della scuola; Viale di Campo Salino da incrocio con viale di Castel San Giorgio fino al civico 1014. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Al Tre Fontane lo spareggio per la D tra Amatrice Rieti e W3 Maccarese - Al Tre Fontane lo spareggio per la D tra Amatrice Rieti e W3 maccarese - RIETI - Sarà lo stadio Tre Fontane di Roma, la sede di gioco definita dal Comitato Regionale Figc Lazio per la disputa dello spareggio-promozione tra Amatrice Rieti e W3 maccarese, ...