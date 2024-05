Ma che tipo di persone vanno nel 2024 a vedere il wrestling WWE dal vivo?

(Di martedì 7 maggio 2024) Mercoledì primo maggio, segnatevi questa data nel calendario. Non perché Morgan ha cantato al Concertone, ma perché dopo 6 anni di assenza ilWWE è tornato con un Live Event in Italia e la risposta del pubblico è stata fuori di testa. Lo so, la domanda che molti di voi si staranno facendo è: La risposta potrebbe stupirvi, ma andiamo con calma. Once Upon a Time, Rey Mysterio… Randy Orton nella classica posa RKO a Bologna – © ScreenworldLa risposta breve, alla domanda di cui sopra potrebbe essere: il sottoscritto. La prima volta che ho visto dalla WWE era il 2017, a Padova. Il 2017, un’era geologica fa. A quel tempo non si rischiava lo scoppio della terza guerra mondiale due volte a settimana, il campione WWE era Jinder Mahal (chi?) e ilnon veniva più trasmesso sulla TV generalista. ...

Le Info e gli Atleti e Match annunciati per “Il Migliore d’Italia 2024” , in programma Domenica 24 Marzo al Teatro Centofiori di Bologna: BWT/WM Il Migliore d’Italia 2024Domenica 24 Maro – BolognaTeatro Centofiori – Via Gorki 16 Inizio ...

I RISULTATI dello Show andato in scena Sabato a Venaria Reale (TO): FIW International Wrestling Show Sabato 30 Marzo – Venaria Reale (TO) Italian Show off batte Bad Snake Tag Team MatchLegion Of Chaos batte Bologna Tall Blondes (Nico ...

THE GREAT WAR! Ovvero consacrazione definitiva per il Cinematic Wrestling - THE GREAT WAR! Ovvero consacrazione definitiva per il Cinematic wrestling - La scorsa settimana vi ho promesso di continuare a raccontarvi le gesta del BROKEN Matt e di come questo suo personaggio abbia rivoluzionato il business attraverso il Cinematic wrestling. Nello ...

Fulco Andrea, Ghezzi Edoardo e Toller Matthias Campioni Italiani 2024 - Fulco Andrea, Ghezzi Edoardo e Toller Matthias Campioni Italiani 2024 - Questi i risultati del «Campionato Nazionale Lotta «Gioco del Cerchio» 2024 per atleti dai 4 ai 9 anni organizzato a Rovereto la società «Team wrestling Isera» ...

The Prizewriter - WWE Draft, l'analisi dello stato di Raw e SmackDown - The Prizewriter - WWE Draft, l'analisi dello stato di Raw e SmackDown - Worldwrestling fans: benritrovat@ per un nuovo numero del PrizeWriter che, nel bisogno di dare sempre e comunque la propria tagliente opinione, si occuperà dell’ultimo Draft targato WWE. Lo farò ...