LIVE – Gubbio-Rimini 0-0 al 70? - Playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di martedì 7 maggio 2024) Alle 20:30 di oggi, martedì 6 maggiosi sfideranno in occasione del primo turno delgironi diC. La quinta forza del campionato ospita la decima classificata nella stagione regolare del gruppo B. Nei testa a testa in campionato in stagione non c’è stata storia con ilche ha vinto entrambi gli impegni segnando cinque gol e subendone uno. In Coppa ItaliaC però è stato ilad imporsi e nella cornice di una gara secca la squadra ospite spera di ripetersi. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e unatestuale a partire dal fischio d’inizio, in programma alle 20:30 di oggi. DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

