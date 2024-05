LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | superato il Colle del Melogn - si staccano Jakobsen e Gaviria Fuga con meno di 4? di margine

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 14.59 Intanto Fabio(Team dsm-firmenich PostNL) è segnalato a un minuto e mezzo di ritardo dal gruppo: possiamo dare l’olandese tagliato fuori dalla vittoria di. 14.56 Intanto, con i punti guadagnati, Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty) si guadagna alun giorno in maglia azzurra, salendo al secondo posto nella generale alle spalle di Tadej Pogacar: 1 – POGA?AR Tadej 51 – 2 ?1 CALMEJANE Lilian 32 9 3 ?1 MARTÍNEZ Daniel Felipe 26 – 4 – PICCOLO Andrea 18 – 5 – THOMAS Geraint 16 – 14.53 Il gruppo passa sul GPM con 3’50” di ritardo. Ora occhio alla discesa, c’è un po’ di nebbia che potrebbe portare qualche difficoltà. 14.52 Anche Fernando(Movistar) si stacca dal gruppo, per sua fortuna mancano ...

