LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | fase finale! Tra poco il Capo Mel - poi la volata

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 16.52 3 km all’arrivo. Sempre 5? di vantaggio per Ganna. Adesso si muove la Lidl-Trek di Milan. 16.51 Ganna ha guadagnato 5 secondi. Pasqualon e Van Poppel all’inseguimento di Ganna. 16.51 Si fa più appesantita la pedalata di Ganna. 16.51 La Tudor si mette in testa per provare ad andare a chiudere su Ganna. 16.50 INIZIA ILMELE! 16.50 ATTACCA FILIPPO GANNA! Prova la rasoiata da finisseur! 16.50 4 km all’arrivo. 16.50 Davanti ora la Bahrain di Tiberi e Caruso. 16.49 Ha perso posizioni la Lidl-Trek di Milan. 16.49 GRUPPO COMPATTO! 16.49 5 km all’arrivo, quasi ripresi i due fuggitivi. 16.48 Ricordiamo cheMele è una salita di 1500 metri, con una pendenza media del 4,2%. 16.47 Mancano circa 2 km all’imbocco diMele. Siamo a ...

