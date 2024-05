L’Inter e il mercato creativo | 3 colpi Individuato il ‘finanziatore’ ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024)programma la prossima stagione, che sarà ricca di impegni e di partite. Si procederà con l’idea dele sostenibile.il giocatore che potrebbe garantire un certo budget di spesa.SOSTENIBILE ?, dopo aver vinto con pieno merito lo scudetto della seconda stella, sta iniziando a pianificare la prossima stagione. Un’annata ricca di impegni con ben cinque competizioni da giocare: Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. Insomma, per Inzaghi e i campioni d’Italia gli impegni saranno tantissimi e dunque, come sostenuto anche dallo stesso mister piacentino nel post di Sassuolo-Inter, sarà fondamentale allestire una rosa lunga e competitiva. Per farlo, Marotta e Ausilio procederanno con l’ormai nota e ...