L' intelligenza artificiale secondo il luminare Gottlob - incontro a Cosenza col sindaco Caruso

(Di martedì 7 maggio 2024) L'può essere utile, ma può essere anche un pericolo per la democrazia . Utile in campo sanitario, nella diagnostica o nello sviluppo di nuovi farmaci, grazie alla creazione di nuove molecole ed alla esplorazione di molte più combinazioni. Così come utile si rivela nel monitoraggio dei pazienti, nel cosìddetto telecontrollo o per l'impiego della robotica. Ma c'è un rovescio...

Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi , intervenuto al Festival di Repubblica delle Idee, non si è limitato a illuminare il pubblico con una lectio magistralis sull' Intelligenza artificiale , ma ha affrontato con coraggio anche temi di ...

Selezione del personale, un'azienda su tre usa l'intelligenza artificiale - Attenzione però, dicono gli esperti: l'intelligenza artificiale non può fare tutto da sola, dev'essere usata in stretta collaborazione con quella umana.

Perché Palantir ruzzola in Borsa - SPINTI DALL'INTELLIGENZA artificiale I conti di Palantir hanno beneficiato del ... "La guerra in questo secolo continuerà a essere trasformata dal software", ha aggiunto Karp. "Le piattaforme ...

Arriva la quarta edizione di Lucca in Mente: un "alveare di idee" per parlare di mente, intelligenza artificiale e alimentazione - La vincitrice di Masterchef 13 Eleonora Riso, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, fino a Enrico Ruggeri: sono solo alcuni dei nomi protagonisti del festival Lucca in Mente che, giunto ormai alla ...