L’intelligenza artificiale a sostegno missioni di ricerca e soccorso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 7 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) –dei corpi speciali diper migliorare e velocizzare l’individuazione e il salvataggio delle persone in pericolo. E’ l’idea alla base di AI4 Search and Rescue, l’applicativo realizzato da Innovation Lab e sviluppato dalla divisione die Sviluppo di TopNetworK e “pensato come un supporto a tutti i corpi di”, ha spiegato Gianluca Zaccagnino, Head of Innovation Lab. “L’idea è di sfruttare le moderne capacità di questi corpi speciali di utilizzare, durante le, anche dei mezzi evoluti come i droni”, il cui utilizzo per acquisire immagini è diventato sempre più comune, perchè offrono una prospettiva aerea e una maggiore copertura ...