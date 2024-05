Lecce | picchia compagna incinta durante lite - donna perde figlio in gremb - arrestato 32enne

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 mag. - (Adnkronos) - Ancora violenza tra le mura domestiche in questo caso con conseguenze drammatiche, visto che la vittima ha perso ilche portava ino. L'ennesima misura precautelare personale è stata adottata nella notte dello scorso fine settimana dai carabinieri della Stazione di Racale, in provincia di, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo salentino. I militari hannoin flagranza di reato un, poiché ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 Numero unico emergenza europeo per unatra un uomo e una, in un appartamento di Torre Suda marina del comune di Racale. Giunti sul posto, i militari dell'Arma ...

Osservare un atteggiamento militare sco a tavola, sia a pranzo sia a cena, vestire con rigore e portare un taglio di capelli regolare. Un ragazzo di Lecce di 13 anni è stato costretto a « vivere come in caserma» . Il padre , militare dell’Esercito, ...

Lecce, le vittime del clan non si costituiscono parte civile. L’amarezza della giudice sotto scorta per le minacce mafiose: “Scarsa incidenza” - lecce, le vittime del clan non si costituiscono parte civile. L’amarezza della giudice sotto scorta per le minacce mafiose: “Scarsa incidenza” - Una linea non adottata da altri enti, come il Comune di lecce e il Comune di Monteroni che comparivano ... per ritorsione al sequestro subìto dallo stesso e dal figlio di una piantagione di cannabis e ...

I numeri di Cagliari-Lecce 1-1. Meglio la ripresa, Pongracic e Gallo non stupiscono più - I numeri di Cagliari-lecce 1-1. Meglio la ripresa, Pongracic e Gallo non stupiscono più - Il pareggio di Krstovic (13°rete del lecce nell’ultimo quarto d’ora) allunga la serie positiva di Gotti in un match spaccato in due parti dall’espulsione di Gaetano ...