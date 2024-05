Le sfide di Asia e la partnership con il Green Med

Il “fronte ucraino” vacilla: Europa divisa sull’invio di truppe - Il “fronte ucraino” vacilla: Europa divisa sull’invio di truppe - Emmanuel Macron propone l'invio di truppe francesi e NATO in Ucraina per sostenere il fronte che cede sotto l'offensiva russa. L'idea, però, trova scetticismo, soprattutto in Italia, mentre crescono l ...

Uk e Asia-Pacific pesano sul full year di Mulberry (-4%) - Uk e asia-Pacific pesano sul full year di Mulberry (-4%) - Il Regno Unito rallenta ancora una volta la crescita di Mulberry. Nell'ultimo esercizio finanziario, terminato lo scorso 30 marzo, il ...

Nuovo studio sfida vecchie teorie sulla perdita di diversità del cromosoma Y - Nuovo studio sfida vecchie teorie sulla perdita di diversità del cromosoma Y - La riduzione della diversità del cromosoma Y nell’era neolitica: un’analisi scientifica Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Nature Communications ha messo in luce come i sistemi social ...