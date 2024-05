Le prime verità sull' incidente di Casteldaccia | gli operai non dovevano entrare nella vasca

Non sarebbero dovuti scendere all’interno della stazione di sollevamento i cinque operai morti ieri, lunedì 6 maggio, a Casteldaccia , in provincia di Palermo, durante la manutenzione della rete fognaria. Il contratto di appalto stipulato con Amap, ...

Strage sul lavoro nel Palermitano, il sindaco di Casteldaccia: "Sono morti come topi purtroppo" - Strage sul lavoro nel Palermitano, il sindaco di casteldaccia: "Sono morti come topi purtroppo" - L'uno avrebbe tentato di salvare l'altro, sono morti così i cinque operai di casteldaccia (Palermo) mentre stavano eseguendo alcuni lavori all'interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue.

Tragedia a Casteldaccia: 5 operai morti. La Cgil: "Uccisi dalle esalazioni o per un cedimento strutturale" - Tragedia a casteldaccia: 5 operai morti. La Cgil: "Uccisi dalle esalazioni o per un cedimento strutturale" - Un sesto operaio, Domenico Viola, di 62 anni ... è stata posta sotto sequestro. Strage a casteldaccia, i sindacati: "Non si può morire di lavoro, a Palermo un giorno di sciopero nel settore edile" Il ...

Strage Casteldaccia, ecco perché gli operai non avevano mascherine o rilevatori di gas: secondo contratto non dovevano andare sotto terra - Strage casteldaccia, ecco perché gli operai non avevano mascherine o rilevatori di gas: secondo contratto non dovevano andare sotto terra - I cinque operai morti a casteldaccia non dovevano scendere sotto terra, secondo il contratto stipulato dalla municipalizzata e la loro ditta.