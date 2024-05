Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono sempre più nel mirino dei cybercriminali

(Di martedì 7 maggio 2024) L'organizzazione dei Giochi a lavoro con le agenzie di cybersicurezza per difendere l'evento dagli attacchi informatici

Se nella pallavolo indoor le cose non vanno benissimo, nel Beach volley Modena la fa da padrone, con due giocatori cresciuti pallavolisticamente nell’Anderlini che si sono qualificati per le ormai prossime Olimpiadi di Parigi . Dopo Samuele Cottafava ...

La notizia che si temeva potesse arrivare è purtroppo realtà: Asia D’Amato ha subito la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, quello già operato dopo l’infortunio in Coppa del Mondo a Il Cairo, lo scorso anno. Per la ginnasta ...

Lo sport Italia no si sta avvicinando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la consapevolezza di poter vivere un’edizione prodiga di soddisfazioni, tuttavia nelle ultime settimane si stanno susseguendo delle cattive notizie sul fronte degli ...

L'intelligenza artificiale crea un quadro partendo dalle onde cerebrali dell'artista - L'intelligenza artificiale crea un quadro partendo dalle onde cerebrali dell'artista - parigi, 7 mag. (askanews) - Un vulcano in eruzione, il colore rosso che domina il cielo e il mare, la lava che cola lungo i pendii fino a raggiungere dei vascelli in navigazione, la pace dopo il caos.

Olimpiadi 2024 per l’Italia: speranze d’oro fra campioni e outsider - olimpiadi 2024 per l’Italia: speranze d’oro fra campioni e outsider - olimpiadi 2024 a parigi: è già possibile fare qualche previsione, proiettandosi nel futuro per immaginare il medagliere dell’Italia a fine competizione.