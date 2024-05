Lazio - in bilico la permanenza di Isaksen e Pellegrini

Essere disponibile con i tifosi in giro per la città rischia di trasformarsi in un boomerang per i giocatori dei nostri club, spesso attirati...

Allo Stadio Olimpico, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Verona : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico, Lazio e Verona si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie ...

Lazio, novità per la prossima stagione: in dubbio Rovella ed Isaksen - lazio, novità per la prossima stagione: in dubbio Rovella ed isaksen - Con l'arrivo della nuova stagione, la lazio si prepara a intraprendere un nuovo corso sotto la guida di Igor Tudor. Tuttavia, le incertezze sembrano sovrastare le certezze mentre il presidente Lotito ...

Serie A, i dati spettatori della 35^ giornata: Monza - Lazio.. - Serie A, i dati spettatori della 35^ giornata: Monza - lazio.. - lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Zaccagni (31' Casale), Kamada (20' st Vecino), Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson (37' st Pedro), Luis Alberto (20' st Cataldi); Immobile (20' st ...

Lazio rebus, Kamada non basta: tutti i dubbi di Tudor - lazio rebus, Kamada non basta: tutti i dubbi di Tudor - lazio, l'involuzione di alcuni calciatori Guendouzi è tornato ... non da esterno a tutta fascia. Rovella e isaksen non giocano con il nuovo allenatore. L’ex centrocampista della Juve è appena ...