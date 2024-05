Il presidente Gabriele Fava ha preannunciato i due progetti all'evento A&F Live. Non ci sono tempi certi né per l'uno né per l'altro... Leggi tutto

Lavoro, Fava (Inps): "Smart working in forte crescita nelle imprese e nella pa" - Lavoro, Fava (inps): "smart working in forte crescita nelle imprese e nella pa" - Così Gabriele Fava, presidente inps, intervenendo oggi al dibattito ‘Work-life balance, esperienze di smart working in un confronto pubblico e privato’ organizzato da inps a Milano. “La diffusione di ...

Pensioni, Durigon: in Manovra 2025 Quota 41 per tutti - Pensioni, Durigon: in Manovra 2025 Quota 41 per tutti - Il Governo pensa di sostituire Quota 103 con Quota 41 per tutti e ricalcolo contributivo, prorogando Opzione Donna e APE Sociale, l'inps si digitalizza.

Pensioni, dall'Inps arriva una nuova app «simile a quella delle banche». Ecco come funzionerà - Pensioni, dall'inps arriva una nuova app «simile a quella delle banche». Ecco come funzionerà - L'inps sembrebbe essere pronta ad adottare una nuova novità prendendo come modello di ispirazione le banche. La creazione di una nuova app in grado di gestire la propria ...