Ladispoli - approvata manovra di bilancio | 7 milioni per social - turismo e riqualificazione urbana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – “Nella seduta che si è svolta lo scorso 2 maggio il Consiglio comunale ha approvato una importantedi, da oltre 7di euro. Il criterio per la ripartizione delle risorse è stato quello che la mia Amministrazione ha utilizzato fin dal suo insediamento: prima si soddisfano i bisogni dei Servizii e poi si assegna il resto agli altri settori“. E’ quanto si legge in un comunicato del sindaco, Alessandro Grando. “Infatti 2,3di euro sono stati dedicati solo a questo reparto, andando ad incrementare i fondi per l’assistenza domiciliare per disabili e anziani, l’assistenza educativa scolastica, le rette per il ricovero in istituto dei minori non accompagnati, per gli anziani nelle residenze sanitarie assistite e per altri ...