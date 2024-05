L’ad carnevali La speranza è l’ultima a morire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) SASSUOLO "La". Sceglie la saggezza popolare,neroverde, per commentare le prospettive-salvezza del Sassuolo. Intervistato da Rai Radio Uno, Giovanniha dettato la linea. "Dobbiamo giocare le ultime partite come abbiamo giocato quella contro l’Inter", ha detto, aggiungendo che "con questa voglia e con questa determinazione, possiamo lottare fino alla fine in una stagione non positiva per la nostra società". La squadra, nel frattempo, ricomincia a lavorare in vista della trasferta – cruciale – di Genova: in difesa torna dalla squalifica Tressoldi, ma da valutare ci sono Thorstvedt e Toljan, che si è arreso nel finale della gara contro i nerazzurri ad un affaticamento; al ‘Ferraris’ comunque dovrebbe esserci. s.f.