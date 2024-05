La tassa sulle auto elettriche | Per compensare il crollo delle accise sulla benzina

(Di martedì 7 maggio 2024) Più tasse sui veicoli elettrici perle mancate entrate derivanti dal calo di consumo di carburante. È quanto emerge da un'analisi dell'Agenzia internazionale per l'energia, che ha indagato le politiche di alcuni Paesi, inclusi quelli europei. In tutti i casi i governi hanno deciso di...

Tasseranno le ricariche come la benzina, non illudetevi - ...dovesse prendere piede pensate che lo Stato stia lì a guardare Metterà sicuramente una tassa su ... Caro criticone, non abbiamo dubbi sul fatto che lo Stato cercherà in tutti i modi di compensare la ...

MILAZZO - Possibile compensare i crediti certificati dall'Agenzia delle Entrate con la tassa rifiuti - Infatti si è proceduto alla integrazione del regolamento per compensazione delle entrate comunali, con la previsione della possibilità di compensare i crediti erariali con la tassa sui rifiuti (TARI).