La strage di Partinico - gli operai non avevano protezioni

(Di martedì 7 maggio 2024) AGI - "Stiamo raccogliendo e verificando le dichiarazioni dei superstiti e abbiamo già fatto i primi accertamenti presso la ditta Quafrifoglio Group, a. In corso anche approfondimenti per verificare se siano stati adottati le adeguate tutele e i dispositivi di sicurezza". Così il capo della Squadra mobile di Palermo, Marco Basile, parlando ai cronisti sul luogo in cui ieri 5sono morti a Casteldaccia, nella vasca dell'impianto di acque reflue lungo via Nazionale, sulla Statale 113. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, al momento a carico di ignoti. Al centro l'aspetto del mancato uso delle, mascherine comprese. Letali, infatti, sono state le esalazioni di idrogeno ...

Casteldaccia, morti 5 operai per esalazioni nelle fogne: deceduti uno dopo l'altro calandosi in un tombino. Mattarella: «Ennesima strage» - Casteldaccia, morti 5 operai per esalazioni nelle fogne: deceduti uno dopo l'altro calandosi in un tombino. Mattarella: «Ennesima strage» - strage Suviana, sequestrati due piani della centrale ... Quattro vittime sono operai della Quadrifoglio di partinico, tra di loro figurerebbe anche il titolare della ditta; il quinto è un lavoratore ...

Strage di operai a Casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - strage di operai a Casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - Le vittime erano Epifanio Assazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio group srl di partinico, che stava eseguendo i lavori in appalto, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, di 50 anni, ...

Chi era Ignazio Giordano, dipendente della ditta di Partinico vittima della strage di Casteldaccia - Chi era Ignazio Giordano, dipendente della ditta di partinico vittima della strage di Casteldaccia - Era considerato da tutti un collega che non si risparmiava mai sul posto di lavoro, un operaio di quelli infaticabili che non guardava mai l’orologio.