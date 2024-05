Un attacco di rabbia può aumentare il rischio di infarto. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, i ricercatori di varie istituzioni, tra cui Columbia University e Yale School of Medicine, hanno constatato che le ...

Uno studio della Columbia University, pubblicato sulla rivista Journal of the American Heart Association, evidenzia come bastino anche Brevi scoppi d'ira per alterare il corretto funzionamento dei vasi sanguigni

La rabbia aumenta il rischio di infarto e ictus: studio rileva gli effetti sui vasi sanguigni - Un team di ricerca statunitense ha scoperto che la rabbia influisce negativamente sulla funzionalità dei vasi sanguigni, aumentando il rischio di eventi ...

Emozioni negative e cuore: il ruolo della rabbia nel flusso sanguigno - Emozioni negative e cuore: il ruolo della rabbia nel flusso sanguigno - Le emozioni sono una parte essenziale dell'esperienza umana, influenzando non solo il nostro stato mentale ma anche il nostro benessere fisico. Tra queste, la r ...