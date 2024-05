(Di martedì 7 maggio 2024) Uno dei temi che assilla la vita politica di questo Paese da ormai innumerevoli anni a questa parte è il costante calo di fiducia nei partiti e in generale una sorta di diffidenza verso i rappresentanti eletti,che si palesa in maniera puntuale nei grandi appuntamenti elettorali.ultimedel 2019 è andata a votare poco più della metà degli aventi diritto, un campanello d’allarme che, di elezione in elezione, sentiamo risuonare con una certa enfasi solo nelle 24 ore che seguono il voto, poi sparisce, dissolto nelle centinaia di dichiarazioni dei sondaggisti, degli opinionisti, dei politologi. Un consesso mediatico che spesso, più che far riflettere su questo dato preoccupante che prefigura una diminuzione della vita democratica del Paese, tende ad annacquarlo con il gossip politico sul perdente e di questo o quel ...

La contorta legge per la raccolta firme alle Europee non fa altro che alimentare l’astensionismo e la sfiducia nei cittadini - La contorta legge per la raccolta firme alle Europee non fa altro che alimentare l’astensionismo e la sfiducia nei cittadini - Uno dei temi che assilla la vita politica di questo Paese da ormai innumerevoli anni a questa parte è il costante calo di fiducia nei partiti e in generale una sorta di diffidenza verso i rappresentan ...