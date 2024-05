La 19esima Biennale Architettura | l’Intelligens di Carlo Ratti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 7 maggio 2024) Venezia, 7 mag. (askanews) – La 19esdima edizione delladi Venezia si terrà dal 10 maggio al 23 novembre 2025. Curata dasi intitolerà “Intelligens”, unendo la parla inglese e quella latina, in un unico titolo, per una volta non bilingue. “Lo spazio – ha detto Pietrangelo Buttafuoco, presidente delladi Venezia nel suo intervento – non è un dove, ma un come. È una funzione, un’andatura, un’intensificazione di ciò che è più di un segno, ma un significato. Cos’è diventata oggi l’idea dello spazio nell’era della transizione digitale? L’intelligenza deve ‘disimmaginare’ lo spazio, deve reclamare in questo spazio l’estensione, che è una parola già piena di tanti significati e, per dirla con Massimo Cacciari, è metafisicamente concreta. Siamo chiamati a ...