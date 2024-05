Katy Perry | Non sono mai stata al Met Gala - ci è cascata anche mia madre ma quelle foto sono fatte con l’AI

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Il potere dell’intelligenza artificiale continua a farsi sentire e questa volta lo fa attraverso uno degli eventi più glamour il Met. Durante l’evento del 6 maggio infatti, in un momento in cui le immagini delle varie celebrità che camminavano sul tappeto rosso inondavano i siti dei social media, le immagini generate dall’intelligenza artificiale i così detti “deepfake”, siinfiltrate in mezzo allo sfarzo e ai look stravaganti dell’edizione 2024 portando a confondere i fan e a dubitare dell’autenticità delle immagini pubblicate. Uno scatto super realistico della cantante americanainfatti, generato dall’intelligenza artificiale, ha iniziato a fare il giro su X, lasciando credere ai fan che la cantante fosse presente e incoronandola così persino la reginetta della serata grazie al ...