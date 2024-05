JAKALA e Microsoft Italia per l’AI

(Di martedì 7 maggio 2024), una collaborazione sotto il segno dell’Intelligenza Artificialeadotta Copilot per365 e raddoppierà l’organico dei 500 Professionisti specializzati in AI in Europa, azienda leader in ambito data transformation, ha instaurato una collaborazione strategica con, finalizzata a promuovere l’adozione dell’Intelligenza Artificiale generativa (AI) in ambito aziendale. Questa collaborazione evidenzia l’impegno dinell’utilizzo di dati e tecnologie all’avanguardia per aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi strategici, aumentando l’impatto sui clienti, semplificando il lavoro e aumentando la produttività. A partire da ottobre 2023, l’alleanza si è intensificata ...

Imprenditore riservato, tanto da creare su di sé un'aria di mistero. Ora è entrato nella classifica Forbes dei più ricchi del mondo, per la prima volta. E non lo ha fatto in...

Intelligenza artificiale, Apple sta sviluppando chip con funzionalità AI per i data server con il progetto Acdc - Intelligenza artificiale, Apple sta sviluppando chip con funzionalità AI per i data server con il progetto Acdc - Il chip per i server di Apple arriverebbe in un momento opportuno, poiché rivali come microsoft e Meta hanno già speso miliardi, muovendosi rapidamente per riorientare le loro attività intorno alla ...

Microsoft Italia e Jakala: una collaborazione sotto il segno dell’AI - microsoft italia e Jakala: una collaborazione sotto il segno dell’AI - JAKALA sta utilizzando Copilot per microsoft 365, la soluzione di AI generativa per le attività di collaborazione e comunicazione.

GenAI: Jakala adotta Copilot per Microsoft 365 per migliorare i processi aziendali - GenAI: Jakala adotta Copilot per microsoft 365 per migliorare i processi aziendali - L'IA generativa richiede nuove professioni. Gi Group Holding, partner microsoft, si occuperà di selezionare e formare i professionisti del futuro ...