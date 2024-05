Il G7 a presidenza italiana avrà tra le sue priorità il «rafforzamento dell’ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà e costruendo la pace per l’Ucraina». Lo ha promesso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , a ...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata a Bengasi per l’ incontro con il Generale dell?Esercito Nazionale Arabo di Libia, Khalifa Belqasim Haftar . L'articolo Italia-Libia : Meloni arrivata a Bengasi per incontro con Haftar ...

Meloni in Libia, focus su migranti e firma intese cooperazione - meloni in Libia, focus su migranti e firma intese cooperazione - Roma, 7 mag. (askanews) - Stabilità della Libia, cooperazione economica e migranti, nell'ottica del Piano Mattei, sono i punti al centro della missione in Libia della presidente del Consiglio Giorgia ...

Meloni incontra primo ministro libico Dabaiba a Tripoli, focus su ricerca scientifica, salute, sport - meloni incontra primo ministro libico Dabaiba a Tripoli, focus su ricerca scientifica, salute, sport - (Agenzia Vista) La premier meloni è arrivata in Libia e, dopo essere stata accolta dalla delegazione capeggiata dal primo ministro del Governo ...

Giorgia e i suoi ‘senzaparola’, ingannano la fiducia degli elettori - Giorgia e i suoi ‘senzaparola’, ingannano la fiducia degli elettori - Guerriero afferma anche che “ la meloni non ha nulla a che vedere con l’eredità della ‘sua’ destra sociale”, e che “la rottura con Alemanno è avvenuta definitivamente sulla guerra di Ucraina, con un a ...